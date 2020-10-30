РИАМО - 30 окт. Итоги деятельности волонтеров за прошедший год подвели в Московской области, сейчас в регионе работают более 32 тысяч человек в 700 волонтерских организациях, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Волонтеры проводят более 870 мероприятий ежегодно. По словам председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олега Жолобова, волонтерство набирает обороты каждый год.

«Пандемия коронавируса показала, насколько востребованы добровольцы и как важно их поддержать», — сказал Жолобов.

Среди волонтеров есть студенты, поисковики, депутаты, молодые парламентарии.

«С конца марта 30 членов палаты молодых депутатов при Мособлдуме из 22 муниципалитетов занимались адресной доставкой губернаторских наборов отдельным категориям граждан», — отметил председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов.

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30 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.