РИАМО - 30 окт. На горячую линию комплекса социального развития с 26 сентября поступило 50 тысяч звонков от москвичей с заявками на получение соцуслуг, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Соцработники за это время принесли жителям столицы более 25 тонн продуктов, уточнила вице-мэр.

«В связи с домашним режимом для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, конечно, нагрузка на соцработников возросла, но они с ней успешно справляются. Всего с начала осеннего периода специалисты кол-центра приняли 50 тысяч звонков, около 2 тысяч звонков ежедневно», — сказала Ракова.

В связи с ростом новых случаев коронавируса власти мегаполиса приняли решение ввести домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин. Люди, входящие в группу риска заражения, должны стараться не выходить из дома без необходимости до конца ноября.

Соблюдая домашний режим, граждане могут обратиться на горячую линию комплекса социального развития. Волонтеры доставят продукты, лекарства, товары первой необходимости, корма для животных и другое.

Звонить нужно по номеру +7 (495) 870-45-09.