РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Арбитражный суд Московской области подтвердил, что отказ Госжилинспекции изменять реестр УК в подмосковном Красногорске соответствует требованиям законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

УК ООО «Жилищный трест и К» требовала признать незаконным отказ от включения в ее лицензию дома №33 по улице Ленина в Красногорске.

«Отказ Госжилинспекции Московской области во внесении изменений в региональный реестр лицензий управляющих организаций является законным - такое решение принял областной Арбитражный суд», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Арбитраж отметил, что ООО «Жилищный трест и К» не выполнило требования порядка внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ.

«Так, при проверке представленных документов было установлено нарушение процедуры организации и проведения общего собрания. Собственники не были надлежащим образом извещены о его итогах», - говорится в сообщении.

В сообщении о проведении ОСС не был указан порядок ознакомления с информацией и материалами, а также место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

«В результате суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных управляющей организацией требований», - добавляется в сообщении.

При этом арбитраж отметил, что «Жилищный трест и К» не лишен возможности повторно обратиться с заявлением о внесении изменений в реестр лицензий Московской области после устранения всех выявленных недостатков.