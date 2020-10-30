РИАМО - 30 окт. В подмосковную Видновскую районную клиническую больницу поступила 84-летняя пациентка с коронавирусом и переломом бедра, женщине сделали операцию, а лечение от Covid-19 почти завершено, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина споткнулась и упала дома, при этом получила тяжелую травму – перелом шейки бедра. Раньше при таком переломе пациенты теряли способность ходить, а у каждого третьего утрачивалась способность к самообслуживанию.

«В наш стационар поступила 84-летняя женщина с подтвержденной ковидной инфекцией, 25-процентным поражением легких и переломом шейки бедренной кости. После необходимого дообследования операционной бригадой хирургов-травматологов ковидного стационара нашей больницы ей было проведено эндопротезирование тазобедренного сустава», — сказал заведующий травматологическим отделением Видновской больницы Ибрагим Абакаров.

Врачи провели успешную операцию. Первые шаги женщина смогла сделать уже на вторые сутки после оперативного вмешательства. Лечение от коронавируса практически завершено, пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.