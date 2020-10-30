РИАМО - 30 окт. Около 20 тысяч участников испытания вакцины от коронавируса получили первый компонент вакцины, а 10 тысяч человек – получили оба компонента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, все люди, которым поставили прививку, чувствуют себя хорошо. Между тем, уже 2,5 тысячи врачей и учителей привились от инфекции в рамках гражданского оборота.

«Да, сегодня продолжается клиническое исследование вакцины от коронавируса, участниками которого должны стать 40 тысяч человек. Первым компонентом препарата уже привили 20 тысяч человек, еще 10 тысяч горожан уже получили оба компонента. За участниками мы наблюдаем в динамике. Все они чувствуют себя хорошо», - подчеркнула Ракова.

Сейчас в Москве прививки от коронавируса ставят людям, входящим в группу риска. Речь идет о врачах и учителях.

В мегаполисе проходит пострегистрационное клиническое исследование вакцины против коронавируса. Исследование длится 180 дней. Ранее препарат прошел две стадии клинических исследований.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.