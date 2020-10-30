РИАМО - 30 окт. В столице за сутки госпитализировали 1274 человека с коронавирусной инфекцией, при этом в городе выявили 5268 новых случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.
К аппаратам ИВЛ подключены 339 пациентов с коронавирусом.
Все зараженные и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским контролем.
Оперштаб столицы напоминает, что людям старше 65 лет, гражданам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам необходимо оставаться дома и не покидать квартиру без особой необходимости.
Всем горожанам нужно носить маски и перчатки в общественных местах для профилактики коронавируса.
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Текстовая трансляция
30 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.
- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.
- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.
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