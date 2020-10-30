РИАМО - 30 окт. Call-центр по вопросам здравоохранения заработал с пятницы в подмосковном Реутове, позвонить туда можно в будние дни с 08:00 до 20:00, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В пятницу заработал call-центр по вопросам здравоохранения в Реутове. Жители могут позвонить по телефону 8 (495) -108-16-35. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00. Штатная потребность call-центра в количестве восьми операторов в день, четыре человека работают в две смены», - говорится в сообщении.

За каждым сотрудником call-центра закреплено структурное подразделение, операторы отвечают на общие вопросы, а также вопросы по стационару.

«Основная задача работы нового call-центра по вопросам здравоохранения в Реутове – снятие информационного дефицита по эпидемиологической обстановке, ограничительных мер, маршрутизации пациентов в условиях распространения коронавирусной инфекции, информирование о готовности анализов, а также оперативное решение открытия, продления и закрытия листков нетрудоспособности», - отмечается в сообщении.