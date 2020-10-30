РИАМО - 30 окт. С 3 ноября в Подмосковье стартует онлайн-программа «Академия провалов», она предназначена для предпринимателей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Во время программы местных бизнесменов научат вести свои дела грамотно. Организаторами выступили «Агентство инвестиционного развития Московской области» (Мининвест Подмосковья) и платформа «Деловая среда» (Сбербанк).

«Провалы в бизнесе случаются почти у каждого предпринимателя. И у опытного, и у начинающего. В такой ситуации главное – принять правильное решение, найти подход к преодолению проблемы. Неудачи делают нас сильнее», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Во время участия в проекте будут разобраны типичные ошибки и даны работающие инструменты для грамотного построения бизнеса. Обучающая программа основана на реальных кейсах.

Участники прослушают онлайн-вебинары, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы «Деловой среды», необходимые для развития бизнеса.

Регистрация в «Академию провалов» и дополнительная информация о проекте: https://my.dasreda.ru/biz50_academy. Участие бесплатное. Отличившимся участникам вручат подарки.