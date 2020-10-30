РИАМО - 30 окт. За последние сутки в Москве выявили 5 268 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе выявили 419 196 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Кроме того, за сутки столичные врачи вылечили 3 895 человек. Также за сутки 69 пациентов с коронавирусом скончались.

В России за сутки зафиксировали 18 283 случая заражения Covid-19 в 84 регионах. В 22,3% случаев инфекция протекает бессимптомно.

За весь период эпидемии зарегистрировано 1 599 976 случаев инфицирования, скончались 27 656 пациентов, вылечились 1 200 560 человек.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.