РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. 25 миллионов рублей направят в подмосковном Красногорске на выполнение запросов горожан, поступивших на личных приемах, через портал «Добродел» и соцсети, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«25 миллионов рублей направят на «малые дела» в Красногорске в 2020 году. Решение принято советом депутатов горокруга Красногорск на очередном заседании, которое состоялось 29 октября в формате Zoom-конференции», - говорится в сообщении.

Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии на торгах, направят на решение локальных задач, сформированных по итогам обращений жителей в ходе личных встреч, обращений на портале «Добродел» и в социальных сетях.

«Несмотря на то, что год был кризисный, были издержки незапланированные, тем не менее мы нашли возможность, и я благодарна коллегам, депутатам фракции «Единая Россия» и остальным депутатам за поддержку», - подчеркнула глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

В сформированном списке «малых дел» - порядка полусотни задач: ливневые канализации, обустройство парковок и тротуаров, ремонт дорог, чистка и ремонт колодцев и многое другое.

«Реализация перечня «малых дел» начнется в ближайшее время и завершится к концу этого года», - заключается в материале.