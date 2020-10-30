РИАМО - 30 окт. В Московской области перед судом предстанут четыре обвиняемых в приготовлении к убийству предпринимателя, расследование дела подошло к концу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемые, действуя по поручению заказчика, нашли исполнителя убийства директора предприятия по изготовлению мяса.

«После того, как двое из обвиняемых, вооруженные ножом, прибыли к месту жительства потенциальной жертвы и стали дожидаться ее появления, они были задержаны на месте планируемого преступления», - говорится в сообщении.

Один из обвиняемых участвовал в приготовлении к убийству, находясь в колонии и отбывая наказание за совершение тройного убийства в Солнечногорске.

В отношении четырех обвиняемых собрана достаточная неопровержимая доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.