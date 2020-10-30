РИАМО - 30 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого 28-летнего жителя Ногинска, подозреваемого в совершении грабежа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник напал на местную жительницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улицу Текстилей, выхватил сумку с личными вещами и скрылся. Впоследствии с банковской карты потерпевшей нападавшим были переведены денежные средства на другой счет», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Общая сумма материального ущерба составила 58 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе места совершения преступления, а также установили, кому были переведены деньги с похищенной банковской карты. Таким образом, удалось задержать подозреваемого.