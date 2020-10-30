РИАМО - 30 окт. Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, число выздоровевших продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816 человек», - сказала Ракова.

За сутки в Москве также умерли 69 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ранее требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний и учреждений продлили до 29 ноября. Школьникам с 6-11 классы продлили дистанционное обучение до 8 ноября, а государственные кружки закрыли еще на месяц.

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Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.