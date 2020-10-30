РИАМО - 30 окт. Подмосковное УФАС России рассмотрело и признало обоснованной жалобу ООО «Детский квартал» на комиссию по осуществлению закупок «ДорСервис» и муниципальное казенное учреждение Ленинского городского округа «Центр торгов», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Электронный аукцион проводили на выполнение работ по устройству спортивной площадки в сельском поселении Молоковское.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Детский квартал» в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Таким образом, нарушили порядок проведения аукциона на выполнение работ по устройству спортивной площадки.

Выслушав доводы лиц, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений. УФАС выдало им обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.