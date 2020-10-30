РИАМО - 30 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «Банк Русский Стандарт» Закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка от АО «Банк Русский Стандарт» без его согласия.

«В ходе рассмотрения дела Московским областным УФАС России было установлено, что АО «Банк Русский Стандарт» допущены нарушения при распространении рекламы, в частности отсутствует информация о всех условиях предоставления кредита», - говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения обращения Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении АО «Банк Русский Стандарт» Закона о рекламе.

Не согласившись с указанным решением, банк обратился в суд. Но там подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.