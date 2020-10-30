РИАМО - 30 окт. Человек, заболевший коронавирусом, максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, передает РИА Новости.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессора Натальи Пшеничной, в целом человек за три-четыре дня до появления симптомов становится заразным.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», - сказала Пшеничная.

Коронавирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. Использование масок является наиболее оптимальным способом профилактики.​

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30 ОКТЯБРЯ

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