РИАМО - 30 окт. На медиаплатформе москвастобой.рф столичного комитета по туризму опубликованы четыре интервью с экспертами в области благоустройства территорий, архитектурного и ландшафтного дизайна, сообщил РИАМО представитель пресс-службы программы «Мой район».

Интервью посвящены тому, как изменился город за последние годы. Архитекторы Антон Ладыгин, Григорий Гурьянов, Александра Черткова и Алена Зайцева поделились секретами успешного проектирования четырех дворов в разных районах Москвы по программе «Мой район». Речь идет о районах Кузьминки, Бибирево, Лосиноостровском и Рязанском.

«Мы должны стремится к более равномерному благоустройству дворов, не создавая слишком большие точки притяжения. Двор – практически личное пространство, созданное именно для жителей этого двора, и если туда приходит слишком много людей из соседних, то значит что-то не так», - рассказал сооснователь архитектурного бюро «Народный архитектор» Антон Ладыгин.

Он спроектировал двор в районе Кузьминки. В копилке его команды много удачных проектов: парки, улицы, музеи, жилые дома, брендинг и визуальная навигация. Например, обновление Голицынского пруда в Парке Горького и создание павильонов в Измайловском в парке «Терлецкая дубрава».

В интервью автор проекта, сооснователь архитектурного бюро «Практика» Григорий Гурьянов на примере дворовой территории в районе Бибирево рассказывает, какую роль играет в дизайне соучаствующее проектирование, а также объясняет, почему общественные пространства создают дружелюбными и зелеными.

А архитектор Александра Черткова рассказала про то, что все больше проектов в программе «Мой район» создаются с применением методики партиципации.

«Методика заключается в том, чтобы люди говорили о том, что им ценно, или в чём они видят проблему сейчас, или как бы они хотели проводить время в этом месте. Архитектору как раз нужны эти исходные данные, так как это является очень важной начальной точкой в проекте», - отметила Черткова.

Сооснователь архитектурного бюро UTRO и один из авторов проекта благоустройства двора на улице Васильцовский стан в Рязанском районе Москвы Алена Зайцева рассказывает в интервью, как создать эстетичный, комфортный и любимый жителями двор.

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