РИАМО – 30 окт. Порядка 20% жителей России вновь начали закупаться впрок на фоне распространения коронавируса и введения новых ограничительных мер, сообщает РБК.

Также 12% респондентов сообщили, что сейчас впрок покупают не только продукты, но и непродовольственные товары. Это связано с их опасением повторного закрытия магазинов.

«Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе», - говорится в сообщении.

Меньше половины опрошенных рассказали, что сейчас стараются экономить деньги и покупают только самое необходимое. ​

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30 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 18 283 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 524 больных. В Москве - 5 268.

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.