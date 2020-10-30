РИАМО - 30 окт. С 30 октября по 1 ноября пройдет онлайн-хакатон, на котором определят победителей конкурса на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», в мероприятии примут участие более 3 тысяч специалистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В их числе разработчики, специалисты по искусственному интеллекту, дата-сайентисты, проджект-менеджеры и маркетологи. В итоге цифровые решения городских задач будут создавать 357 команд. 10 команд-победителей получат по миллиону рублей. Лучшие проекты попадут в программу доработки продуктов», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для участников правительством Москвы сформулированы 10 задач по двум трекам. Каждой команде дано по 48 часов для составления решений одной из этих проблем.

Например, в треке «Искусственный интеллект в городе» участников попросят предложить интерактивную карту благоустройства Москвы, а также сервис, рекомендующий культурный контент или решение, позволяющее автоматически анализировать и разделять по группам архивные документы.

В треке «Цифровизация городских структур» нужно предложить сервис для предпринимателей, который дает рекомендации по открытию новых торговых объектов, электронную базу животных без владельцев или интерактивную карту московского метро.