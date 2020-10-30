РИАМО - 30 окт. С 26 октября по 5 ноября пройдет серия онлайн-вебинаров для волонтеров ресурсного центра «Мосволонтер», в новой обучающей программе примут участие около 1,5 тысяч добровольцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обучающая программа будет направлена на обучение созданию волонтерских объединений.

«Традиционно «Мосволонтер» уделяет особое внимание обучению волонтеров, повышению их навыков и компетенций, передаче им накопленного и систематизированного опыта. Такие обучающие программы становятся интересными не только новичкам, но и волонтерам, которые не первый год занимаются развитием добровольчества», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Благодаря серии вебинаров волонтеры узнают, в каких организациях и проектах они могут принимать участие, а также научатся выстраивать отношения с различными типами людей.

Волонтеры и тимлидеры после прохождения программы и выполнения домашних заданий получат сертификаты от «Мосволонтера», а самые активные будут награждены памятными призами.