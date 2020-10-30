РИАМО – 30 окт. Представители Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отправили письмо в Госдуму, в котором предложили отказаться от установки умных счетчиков в каждой отдельной квартире, они считают, что это нужно делать либо во всем доме, либо не делать совсем, пишет в пятницу газета «Известия».

С июля этого года поломанные электросчетчики обязаны менять на новые поставщики электроэнергии. При этом с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «умными», то есть передавать данные напрямую в энергетическую компанию. Уже в 2023 году будут штрафовать за установку устаревшего счетчика.

«Предполагалось, что расходы компаний будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. Но, как отмечают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки куда выше экономии», - говорится в сообщении.

Также представители энергокомпаний предложили снизить требование к минимальному функционалу индивидуальных приборов учета. По их мнению, такая мера позволит сократить затраты на их установку.

Также бизнес-сообщество говорит о том, что сейчас крайне сложно понять, какие именно функции относятся к «умному счетчику».