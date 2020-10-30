РИАМО - 30 окт. Москвичи все чаще пользуются городскими онлайн-услугами, в текущем году более 70% записей к врачам были оформлены через интернет-порталы, всего с 2013 года такой услугой воспользовались более 300 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«При этом доля горожан, которые предпочитают назначать прием в таком формате, постоянно увеличивается. В 2013 году через интернет-ресурсы и кол-центр к врачам записывались 12,7% пациентов, в 2019 году — 57%, в текущем году — уже 72%», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы записать онлайн к одному из специалистов, достаточно быть прикрепленным к столичной поликлинике. На порталах пользователи могут записаться к врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и ряду других специалистов. К более узким специалистам направление выписывает терапевт или врач общей практики.

Записаться к врачу онлайн стало возможно благодаря системе ЕМИАС, разрабатываемой с 2011 года. Она помогла объединить всю столичную амбулаторную систему в единый цифровой контур, в котором ежедневно работают около 20 тысяч врачей.