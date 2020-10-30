РИАМО - 30 окт. Пожар на складе в поселке Дорохово Рузского городского округа ликвидирован в 6:30 пятницы, угрозы повторного возгорания нет, сообщил глава горокруга Николай Пархоменко.

Крупный пожар произошел на открытой площадке склада, где хранились мешки с полимерными отходами. Объект расположен на Стеклозаводской улице, дом 1.

«Продолжаю информировать о ходе ликвидации пожара на складе в поселке Дорохово. Ликвидация открытого горения и пролив конструкций велись до поздней ночи. Подали экскаватор, который перекапывал остатки мешков, в которые было упаковано вторсырье, чтобы прекратить тление внутри них», - написал Пархоменко на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас на месте пожара присутствует очаговое дымление. Управляющая компания должна в пятницу обработать подъезды, чтобы снизить уровень запаха.

Видео пожара на складе в Дорохово>>