РИАМО - 30 окт. С помощью новой услуги в приложении «Госуслуги Москвы» столичные родители могут выбрать определенные блюда из меню школьных столовых для своих детей, новая функция доступна в разделе «Мой ребенок в школе», в этом же разделе родители смогут узнать всю информацию о блюде, включая калорийность и соотношение белков и жиров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новая опция позволит родителям с помощью смартфона выбрать меню на завтрак, обед и полдник на две недели вперед, изучить информацию о составе блюд и их пользе, а также проверить и пополнить баланс «Москвенка», — сказал руководитель проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий Москвы Олег Филимонов.

Формирование заказа происходит в несколько этапов. Сначала родителям нужно выбрать необходимый день в календаре приложения. При клике на дату, открывается страница заказа с тремя блоками — «Завтрак», «Обед» и «Полдник». При выборе каждого пользователям выпадает список и стоимость блюд.

После этого нужно нажать кнопку «Добавить в меню питания». Так можно создать график питания ребенка на ближайшие две недели. Когда меню будет готово, пользователю потребуется вернуться на страницу заказа и нажать кнопку «Подтвердить заказ».

Услуга выбора и заказа горячего питания доступна в 640 школьных столовых. В 2021 году планируется подключить к услуге оставшиеся образовательные учреждения города.