РИАМО - 30 окт. На территории административно-делового центра в поселке Коммунарка в новой Москве получено разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа одного из самых масштабных коммуникационных коллекторов города, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Протяженность коллектора составляет 3,2 километра, он находится на глубине от 5 до 11 метров. Он позволяет выполнить прокладку и эксплуатацию инженерных коммуникаций без разрытия городских территорий.

«Коллектор обеспечит безопасность и антитеррористическую защищенность проложенных в коллекторе инженерных сетей. В нем возможна прокладка инженерных коммуникаций общей протяженностью свыше 180 километров», — отметил гендиректор АО «Москоллектор» Яков Ротмистров.

Для электроснабжения коллектора возвели три электрощитовые. Услуги по его техэксплуатации будет оказывать АО «Москоллектор».

В Коммунарке в настоящий момент строятся общественные здания, жилые дома, бизнес-центры, соцобъекты и транспортная инфраструктура. В перспективе тут смогут жить около 200 тысяч человек.