РИАМО - 30 окт. Предупредить многие заболевания, в том числе и простудные, в период наступления холодов и частых дождей помогут правильное питание, прием комплексных витаминов, закаливание, физические нагрузки и позитивное отношение к жизни, сообщила РИАМО врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Светлана Турчанинова.

«Правильное питание, закаливание, физические нагрузки, занятия спортом, позитивное отношение к жизни помогут предупредить многие заболевания, в том числе и простудные. Профилактически возможен прием комплексных витаминов», - сказала Турчанинова.

Врач отметила, что после теплой, летней погоды иммунная система человека подвергается изменениям, поэтому заболеть, попав под дождь или промочив ноги, несложно. Поэтому рекомендуется в такой ситуации при первой возможности переодеться и надеть сухие теплые вещи. Следует также выпить горячий чай или настой из трав. Можно добавить мед, имбирь или лимон. Горячее питье согреет организм.

«Сделайте ванночку для ног с добавлением сухой горчицы, массаж ног. Это улучшит кровообращение, разогреет ноги, поможет согреться всему телу», - рекомендует специалист.

Также можно принять горячую ванну с добавлением эфирных масел. Это поможет согреться, расслабиться и снять нервное напряжение, что тоже очень важно.

Ближайшие выходные в Московском регионе будут дождливыми. Температура 31 октября в Москве составит 7-9 градусов, в области – 5-10 градусов. 1 ноября в столице будет 6-8 градусов тепла, в Подмосковье – 4-9 градусов.