РИАМО - 30 окт. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в лесном массиве в Дмитровском городском округе в деревне Дьяково, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16.13 29 октября поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве по вышеуказанному адресу боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами УМВД городского округа Дмитровский выставлена охрана.

Уничтожение запланировано силами «Мособлпожспас» на 2 ноября.