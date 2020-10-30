РИАМО - 30 окт. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Можайском городском округе в деревне Моденово, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 18:45 29 октября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны при проведении строительных работ», - говорится в сообщении.



Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами УМВД городского округа Можайск выставлена охрана. Уничтожение боеприпаса запланировано силами «Мособлпожспас» на пятницу.