РИАМО – 30 окт. Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног, сообщает газета «Известия».

Некоторые больные отмечали, что у них краснели и опухали пальцы на ногах и сами стопы.

«Явление было схоже с обморожением и длилось от одной до четырех недель. Однако у ряда пациентов симптом сохранялся и в течение нескольких месяцев», - говорится в сообщении.

Пока не удалось выяснить с чем связан такой симптом.

По данным на 29 октября, в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах.

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30 ОКТЯБРЯ

- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.

- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.