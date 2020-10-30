РИАМО – 30 окт. На подмосковных предприятиях ежедневно выпускают около 2,5 миллионов медицинских масок и 55 тысяч пар одноразовых перчаток, для медработников производят около 3,5 тысяч костюмов в сутки для работы с заразившимися коронавирусом, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса в общественных местах и транспорте нужно обязательно надевать защитные маски.

«На подмосковных предприятиях в сутки производится около 2,5 миллионов масок. Одноразовые медицинские перчатки - около 55 тысяч пар в сутки. Медицинских многоразовых респираторов - 178 тысяч в сутки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для врачей и медицинских работников на региональных предприятиях изготавливается около 3,5 тысяч костюмов в сутки для работы с зараженными коронавирусной инфекцией, 52 тысячи одноразовых медицинских шапочек, более 34 тысяч медицинских одноразовых халатов и около 9 тысяч защитных многоразовых медицинских халатов.

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