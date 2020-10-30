РИАМО - 30 окт. В столице завершились работу по благоустройству прилегающих к стадиону «Динамо» территорий, там появился новый асфальт, обустроили пешеходные ограждения и элементы уличного освещения, все это поможет добраться от станции метрополитена «Петровский парк» до спортивной арены удобнее и безопаснее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме того, рабочие обновили освещение — старые фонари заменили на энергосберегающие, также дополнительно установили опоры освещения. Их используют еще и для размещения светофоров. Подобная практика двойного назначения применяется впервые в столице», - говорится в сообщении.

Также рядом со стадионом изменена схема движения транспорта, попасть на Петровско-Разумовскую аллею с Ленинградского проспекта теперь можно через Милицейский переулок.

Сейчас ведется благоустройство Московской аллеи, которая также находится недалеко от «Динамо». Там приведут в порядок почти 5 гектаров территории.

«Специалисты обновят лестничные марши на площади около южного вестибюля станции «Динамо» и асфальт на проезжей части, тротуары замостят гранитной плиткой, установят урны, лавочки и информационные стелы. После благоустройства здесь можно будет проводить различные городские мероприятия», - добавляется на сайте.