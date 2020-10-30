РИАМО - 30 окт. Столичные парки подготовили специальную программу к ежегодной акции «Ночь искусств», которая пройдет с 3 на 4 ноября в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Видеозаписи опубликуют на страницах парков в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

«Парки приглашают всех желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Горожанам покажут, как изображали территорию парка «Сокольники» на картинах XIX века. Лианозовский парк подготовил онлайн-экскурсию с архивными фотографиями. Музей-усадьба «Люблино» приглашает всех желающих познакомиться с любопытной историей рождественского вертепа.

На лекции усадьбы Воронцово расскажут о жизни и творчестве одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Таганский парк предлагает москвичам поучаствовать в викторине, посвященной истории русской музыки и изобразительного искусства.

Бабушкинский парк приглашает пользователей на мастер-класс по графике, а зона отдыха «Левобережье» — на мастер-класс по искусству живописи. Во время мастер-класса парка «Фили» гостей научат создавать необычные елочные украшения из подручных предметов.

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» проведет концерт пианистов-виртуозов «Шоу трех роялей Bel Suono», который будет сопровождаться красочными кадрами Северного речного вокзала. Кроме того, на страницах в соцсетях ожидается выступление рок-группы Stone Submarines. Всем желающем также будет доступен мастер-класс по созданию картонного корабля.