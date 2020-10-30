РИАМО - 30 окт. С 1 ноября на видеохостинге YouTube стартует второй сезон проекта «Спортивные выходные», в рамках проекта ежедневно будут проводиться тренировки в онлайн-формате с участием известных спортсменов, а по выходным пользователей ждут занятия по йоге, зумбе и скандинавской ходьбе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией и ради безопасности участников совместно с Москомспортом мы приняли решение запустить второй сезон проекта в онлайн-формате на нашем YouTube-канале. Теперь тренировки доступны пользователям в любом месте и с любого устройства» — сказал заместитель директора центров госуслуг «Мои документы» города Москвы Александр Гребенкин.

Для первых 50 записавшихся участников подготовлен сюрприз – они смогут получить индивидуальные консультации с известными тренерами и спортсмена с помощью Zoom. Участники получат ссылку на необходимую конференцию для общения со специалистами.

Подробное расписание публикуется на сайте проекта. Узнать о предстоящих тренировках можно в телеграм-канале проекта. Кроме того, на вопросы о новом сезоне «Спортивных выходных» ответят в любом столичном центре госуслуг.

Текстовая трансляция

30 ОКТЯБРЯ

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