РИАМО - 30 окт. В Москве и Московской области в последний день рабочей недели жителей региона ожидает облачная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Резкого ухудшения погоды в столичном регионе еще не будет: днем несколько холоднее, до 7-9 градусов, облачно и без осадков, атмосферное давление и содержание кислорода в пределах климатической нормы», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от 7 до 9 градусов, а в Подмосковье - от 5 до 10 градусов.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%