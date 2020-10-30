РИАМО – 30 окт. Снежный покров может образоваться в Подмосковье и столице в конце ноября, согласно средним данным многолетних наблюдений, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дата появления устойчивого снежного покрова в Москве, усредненная за большой период времени, это самый конец ноября - 28-30 число. Еще целый месяц до климатической даты. Но это даже не прогноз, это статистика. Например, в прошлом году снежного покрова в ноябре не было вообще», - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что в среднем снежный покров появляется в конце ноября.

Заместитель директора института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов добавил, что, согласно климатическим нормам, установившимся в регионе, снега в первой половине ноября ждать не стоит.

«По климатическим нормам, среднесуточная температура опускается ниже нуля в середине ноября. Но днем до 10-х чисел ноября днем будет плюсовая температура, осадков в это время тоже не ожидается. Климатически до середины ноября снега ждать не нужно», - добавил Семенов.