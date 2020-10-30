РИАМО - 30 окт. За последние сутки в столице скончались 69 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает московский оперштаб.
За все время пандемии жертвами инфекции в Москве стали 6713 человек.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - напоминают в оперштабе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуации с коронавирусом в мегаполисе стабилизировалсь.
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Текстовая трансляция
30 ОКТЯБРЯ
- Ученые обнаружили необычный симптом коронавируса, оказалось, что помимо кашля и высокой температуры, может появляться раздражение на пальцах ног.
- Еще 69 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6713 человека.
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