РИАМО - 30 окт. В пятницу свой 83-й день рождения отмечает педагог-новатор, автор уникальной методики формирования представлений о математике как части общечеловеческой культуры, почетный гражданин Московской области Анна Позднякова.

Позднякова родилась 30 октября 1937 года в селе Рай-Александрово Донецкой области. Окончила Славянский педагогический институт по специальности «учитель математики» в 1960 году. Более тридцати лет проработала учителем в школах Люберецкого района Московской области.

Трудовую деятельность Позднякова начала учителем математики в восьмилетней школе №5 в городе Шахтерске в 1960 году (Украина). С 1963 по 1974 годы Позднякова была учителем математики в восьмилетней школе №7 в городе Макеевке (Украина). С 1975 по 1995 годы работала учителем математики в средней школе №5 в городе Люберцы (Московская область).

С 1995 по 2000 годы Позднякова преподавала математику в средней школе №43 в Люберцах. С 2001 года является учителем математики в гимназии №43 в Люберцах, а также руководителем секции учителей математики муниципалитета.

Позднякова награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Она является заслуженным учителем Российской Федерации.

Постановлением губернатора Подмосковья от 4 октября 2001 года Поздняковой присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».