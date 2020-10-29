РИАМО - 29 окт. Сотрудники, работники и ветераны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии России отмечают в четверг свой профессиональный праздник, в этом году службе исполняется 68 лет со дня основания, с начала года росгвардейцы выезжали 11 тысяч раз по тревоге, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель ГУРБ Роман Каратаев отметил, что сотрудники Росгвардии ответственно и мужественно помогают обеспечивать безопасность в регионе.

«В этот день всем сотрудником подразделения хочется выразить глубокую признательность за службу, стойкость и постоянную готовность прийти на помощь жителям Подмосковья», — сказал Каратаев.

С днем образования вневедомственной охраны личный состав поздравил начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Андрей Грудсков. Он пожелал всем сотрудникам, работникам и ветеранам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Росгвардейцы, показавшие высокие результаты службы, получили ведомственные награды.

В Московской области работники вневедомственной охраны следят за 63 тысячами объектов юридических и физических лиц, в том числе подлежащих обязательной охране Росгвардией. Ежедневно почти 400 групп задержания патрулируют улицы муниципалитетов Подмосковья.

С начала 2020 года под охрану с помощью пультов централизованного наблюдения отделов вневедомственной охраны принято более 1,8 тысячи объектов и более 2 тысяч квартир и частных домовладений граждан.

В текущем году росгвардейцы по сигналу «тревога», поступивших с охраняемых объектов, выезжали 11 тысяч раз. Силами нарядов групп задержания выявлено 60 преступлений и 6,5 тысяч административных правонарушений. Кроме того, задержан 21 человек, находившихся в федеральном розыске.