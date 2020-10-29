РИАМО - 29 окт. Ведущие солисты Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет» вышли во второй тур одного из самых авторитетных конкурсов в мире классического танца «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

XVI открытый конкурс артистов балета и хореографов «Арабеск» проходит на сцене Пермского академического театра оперы и балета с 25 октября по 2 ноября. В нем примут участие 140 артистов из 21 города России.

«Ведущие солисты театра «Русский балет» Ксения Орел и Арутюн Аракелян успешно прошли первый тур и выступят на втором этапе конкурса – еще более напряженном, требующим полной мобилизации и самоотдачи. В Пермь приехали наставники конкурсантов – главный педагог-репетитор Ольга Коханчук и солист театра, опытный мастер сцены, педагог-репетитор Антон Косинов», — отмечается в материале.

Во втором туре солисты исполнят сложнейшие вариации из известных классических балетов: у Орел – вариация Митры из «Жизели» А. Адана, у Аракеляна – вариация Колена из «Тщетной предосторожности» Луи Герольда.

Специально для конкурса Татьяна Василишина поставила для Ксении Орел миниатюру «Баба Яга» М. Мусоргского, а для Арутюн Аракелян – «Ну. Погоди!» на сочинение Виктора Чижика, которую он исполнит с партнером по современной хореографии – Анной Гончаровой.

Открытый конкурс артистов балета и хореографов «Арабеск» проходит раз в два года в Перми на протяжении 30 лет. Художественным руководителем конкурса является легендарный танцовщик и хореограф народный артист СССР Владимир Васильев.