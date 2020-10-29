РИАМО - 29 окт. Определены победители региональной премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Проведение премии решили организовать в год 160-летия писателя. Ее присуждают один раз в пять лет за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в Московской области, гуманизм, активную благотворительную и просветительскую деятельность.

«В конкурсную комиссию поступило 65 заявок от жителей Подмосковья», - говорится в сообщении.

Победителями в конкурсе стали ветеран Великой Отечественной войны Георгий Баранов, методист 1-й категории МАУК Владимир Мельникво и краевед, публицист Ольга Ускова (Авдеева). Победители получат по 200 тысяч рублей.