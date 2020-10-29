РИАМО - 29 окт. В Москве после предварительного расследования в суд направили уголовное дело о незаконной банковской деятельности на более чем 15 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации, переводили безналичные средства.

«Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 0,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. В отношении пятерых фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – уточнила Волк.