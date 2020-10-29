РИАМО - 29 окт. В проекте «Мегабак» по сбору крупногабаритных отходов, который реализуется с 1 августа текущего года, поучаствовали 115 волонтеров Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проект запустили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«В течение первых месяцев работы проекта волонтеры подробно рассказывали жителям о правилах сортировки и процессе утилизации отходов, а также информировали куда отправятся, сданные жителями крупногабаритные отходы, и во что в дальнейшем они будут переработаны», — отмечается в материале.

Добровольцы проекта также дарили жителям на память сувенирную продукцию от региональных операторов. Волонтеры отметили, что жители региона часто оставляли пожелания о расширении проекта «Мегабак» по всей области.

«Вклад волонтеров в проект «Мегабак» имеет огромное значение в его успехе. Именно благодаря таким вовлеченным и неравнодушным жителям региона, наш регион становится чище и экологичнее ежедневно. Также отмечу, что в проекте «Мегабак» в основном принимало участие молодое поколение», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что молодое поколение имеет высокий уровень знаний и культуры в раздельном сборе отходов. Они не только сами правильно сортируют отходы, но и активно вовлекают взрослых раздельно утилизировать отходы в синий и серые баки.

В Подмосковье 29 октября отмечается День волонтера.