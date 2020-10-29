РИАМО - 29 окт. Единая транспортная карта сделает комфортнее проезд для жителей Москвы и Подмосковья, больше не нужно будет стоять в очередях за билетом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С января будет одна карта, единая, на любом виде общественного транспорта. Это очень удобно, не нужно будет стоять в кассах, тратить время на получение билета», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что система будет автоматизированной.

Единая карта для проезда в Москве и Подмосковье начнет действовать с января 2021 года. Она будет работать в железнодорожном, автобусном транспорте и всех других видах общественного транспорта.

Сейчас жители Москвы и и Подмосковья пользуются разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о создании единой билетной проездной системы в ходе открытия в четверг Центрального автовокзала на Щелковском шоссе.