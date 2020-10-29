РИАМО - 29 окт. В Московской области со 2 ноября стартует образовательный онлайн-проект от центра оказания услуг «Мой бизнес» и платформы «Деловая среда» под названием «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Участницам программы предстоит прослушать ряд онлайн-вебинаров, а также взять в работу чек-листы и материалы от самих спикеров, которыми станут федеральные предприниматели, мамы и жены с бизнес опытом. Дополнительно участницам бесплатного образовательного проекта удастся получить знания, необходимые для развития бизнеса с платформы «Деловая среда».
За время обучения участницы могут научиться грамотно управлять силами и временем, привлекать клиентов, а также понять, каким образом усиливать свой личный бренд, увеличивать продажи и прибыль. При этом женщины-предприниматели региона смогут наладить партнерские отношения на работе и атмосферу уюта дома.
Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке. По окончании обучения участницам будет выдан сертификат о прохождении программы, а те, кто отличился – будут награждены подарками от «Деловой среды».
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