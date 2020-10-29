РИАМО - 29 окт. В Московской области со 2 ноября стартует образовательный онлайн-проект от центра оказания услуг «Мой бизнес» и платформы «Деловая среда» под названием «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участницам программы предстоит прослушать ряд онлайн-вебинаров, а также взять в работу чек-листы и материалы от самих спикеров, которыми станут федеральные предприниматели, мамы и жены с бизнес опытом. Дополнительно участницам бесплатного образовательного проекта удастся получить знания, необходимые для развития бизнеса с платформы «Деловая среда».

«Бизнес - это жесткая дисциплина, планирование, ежедневный стресс, там где-то в конце творчество. Женский бизнес - это всегда про творчество на первом месте. Особенностью женского взгляда на бизнес является то, что женщины разворачивают стартап на основе той проблемы, с которой сталкиваются сами», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За время обучения участницы могут научиться грамотно управлять силами и временем, привлекать клиентов, а также понять, каким образом усиливать свой личный бренд, увеличивать продажи и прибыль. При этом женщины-предприниматели региона смогут наладить партнерские отношения на работе и атмосферу уюта дома.

Участие в программе бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке. По окончании обучения участницам будет выдан сертификат о прохождении программы, а те, кто отличился – будут награждены подарками от «Деловой среды».