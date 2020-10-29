РИАМО - 29 окт. Схему движения изменят на опасном перекрестке в Долгопрудном, на котором благодаря камере системы «Безопасный регион» была отмечена регулярность происходящих ДТП, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Очередное ДТП произошло с участием КамАЗа и автобуса. Габариты транспортных средств не позволили им разойтись без столкновения при движении по кругу.

«Изучив записи с видеокамеры системы «Безопасный регион» за последний месяц, специалисты отметили значительное количество ДТП, произошедших на данном перекрестке, большинство которых не оформлялись в ГИБДД», — говорится в сообщении.

По словам представителей администрации Долгопрудного, будет разработан проект изменения движения на этом перекрестке.

«В Подмосковье на автодорогах установлено порядка 3 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион». Уже не первый случай, когда в муниципалитетах благодаря видеонаблюдению выявляются опасные участки дорог», — отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что главная задача – исправить проблему и сделать дороги безопаснее.