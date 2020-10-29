РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 окт. Жительницам подмосковного Красногорска на онлайн-занятии расскажут о профилактике рака молочной железы 30 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В рамках месячника профилактики рака молочной железы Красногорская городская больница №1 проводит акцию «Доступная маммография», а также онлайн-занятие по профилактике заболевания. Принять участие сможет любой желающий. Занятие пройдет завтра, 30 октября, в 13:00 на ютуб-канале больницы», - говорится в сообщении.

Акушер-гинеколог расскажет о факторах риска и о методах профилактики и диагностики. Также во время эфира пройдет обучение самообследованию молочных желез.

«В сентябре этого года в женской консультации Красногорской городской больницы №1 проведено более 300 маммографических исследований. Результаты показали, что у более 50% женщин имеется фиброзно-кистозная мастопатия, у 10% фиброаденома, а у двух человек обнаружено злокачественное новообразование», - добавляется в материале.

Рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний женщин занимает первое место. Ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев рака груди. В более 40% случаев заболевание диагностируется на поздней стадии.