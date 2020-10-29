РИАМО - 29 окт. От Московской области на национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» заявки подали 18 производителей, в числе которых «Коврижка посадская», «Подмосковная клубника», «Коломенский мед», «Коломенская пастила», «Зарайская медовая коврижка», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания проводит министерство сельского хозяйства РФ. По итогам конкурса сформируют карту вкусов России и запустят программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных брендов.

«Данный конкурс позволит ближе познакомить потребителей с традиционными российскими продуктами. Не только с «визитными карточками» территорий, но и с малоизвестными брендами, которые имеют большой потенциал развития», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Направить заявки на участие можно до 9 ноября по электронной почте deevase@mosreg.ru. Для регистрации необходимо направить следующие данные: наименование организации, ФИО, должность, контактный телефон.

В декабре конкурсная комиссия выберет победителей, а 19 ноября начнется народное голосование, которое продлится по 2 декабря.