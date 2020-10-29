РИАМО - 29 окт. Магазин «Спортмастер» в ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте могут закрыть за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил журналистам ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

«Произведен осмотр магазина «Спортмастер» <…> на предмет соблюдения юридическим лицом противоэпидемиологических мероприятий», — сказал Ядыкин.

По его словам, в магазине не было средств дезинфекции, а обработка поверхностей велась с помощью парфюмерно-косметических средств. Кроме того, в прикассовой зоне не было оборудования для обеззараживания воздуха.

Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- Резервные госпитали в Москве будут работать до конца пандемии. На текущий момент запас коечного фонда для коронавирусных больных составляет почти 50%.

- Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве на текущий момент минимальна, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Динамика госпитализаций, заболеваемости и пневмоний — она минимальна. Я думаю, что на этой неделе будет еще меньше, чем на предыдущей. По крайней мере, первые три дня обнадеживают», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Москва будет помогать российским регионам в борьбе с коронавирусом, для этого необходимо, чтобы нагрузка на медперсонал города снизилась.

- Ситуация с соблюдением масочного режима в Подмосковье находится под контролем, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Сегодня мы видим, что ситуация практически на 95-96% урегулирована, и все прекрасно понимают, что ношение маски – это обязательно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- В Подмосковье рассмотрят возможность обеспечения бесплатного проезда в транспорте для волонтеров, также необходимо решить вопрос с возможностью для волонтеров доставлять медикаменты.

- В Московской области не будут закрывать рестораны и кафе, но заведения общепита при этом должны соблюдать все рекомендации по работе во время пандемии, а также следить за безопасностью сотрудников и клиентов, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- В Московской области во второй учебной четверти родители смогут по собственному желанию перевести детей на домашнее обучение, это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.