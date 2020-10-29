РИАМО - 29 окт. Магазин «Спортмастер» в ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте могут закрыть за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил журналистам ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.
«Произведен осмотр магазина «Спортмастер» <…> на предмет соблюдения юридическим лицом противоэпидемиологических мероприятий», — сказал Ядыкин.
По его словам, в магазине не было средств дезинфекции, а обработка поверхностей велась с помощью парфюмерно-косметических средств. Кроме того, в прикассовой зоне не было оборудования для обеззараживания воздуха.
Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Текстовая трансляция
29 ОКТЯБРЯ
- Резервные госпитали в Москве будут работать до конца пандемии. На текущий момент запас коечного фонда для коронавирусных больных составляет почти 50%.
- Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве на текущий момент минимальна, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин:
- Москва будет помогать российским регионам в борьбе с коронавирусом, для этого необходимо, чтобы нагрузка на медперсонал города снизилась.
- Ситуация с соблюдением масочного режима в Подмосковье находится под контролем, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:
- В Подмосковье рассмотрят возможность обеспечения бесплатного проезда в транспорте для волонтеров, также необходимо решить вопрос с возможностью для волонтеров доставлять медикаменты.
- В Московской области не будут закрывать рестораны и кафе, но заведения общепита при этом должны соблюдать все рекомендации по работе во время пандемии, а также следить за безопасностью сотрудников и клиентов, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- В Московской области во второй учебной четверти родители смогут по собственному желанию перевести детей на домашнее обучение, это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.
- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.
- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.
- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.
- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.
- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.
- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.
- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.
- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.
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