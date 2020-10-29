РИАМО - 29 окт. Прокуратура проводит проверку по информации СМИ о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка в городском округе Балашиха, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В подмосковной Балашихе полицейские обнаружили маленького ребенка, живущего с отцом — 46-летним жителем Средней Азии — в самодельной хижине. Мальчика доставили в больницу.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ход проверочных мероприятий поставлен прокуратурой области на контроль.