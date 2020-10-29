РИАМО - 29 окт. Москва будет помогать российским регионам в борьбе с коронавирусом, для этого необходимо, чтобы нагрузка на медперсонал города снизилась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня лежит на койках около 10 тысяч больных. Это огромная нагрузка на здравоохранение города. Мы проводим консультации и вебинары с другими регионами и будем усиливать эту работу. По мере высвобождения врачей и снижения нагрузки, как и помогали весной, так и будем помогать другим регионам», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в городе может начаться в ноябре-декабре. Пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» проходят в Москве с начала сентября.

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Текстовая трансляция

29 ОКТЯБРЯ

- Резервные госпитали в Москве будут работать до конца пандемии. На текущий момент запас коечного фонда для коронавирусных больных составляет почти 50%.

- Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве на текущий момент минимальна, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

«Динамика госпитализаций, заболеваемости и пневмоний — она минимальна. Я думаю, что на этой неделе будет еще меньше, чем на предыдущей. По крайней мере, первые три дня обнадеживают», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Москва будет помогать российским регионам в борьбе с коронавирусом, для этого необходимо, чтобы нагрузка на медперсонал города снизилась.

- Ситуация с соблюдением масочного режима в Подмосковье находится под контролем, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Сегодня мы видим, что ситуация практически на 95-96% урегулирована, и все прекрасно понимают, что ношение маски – это обязательно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

- В Подмосковье рассмотрят возможность обеспечения бесплатного проезда в транспорте для волонтеров, также необходимо решить вопрос с возможностью для волонтеров доставлять медикаменты.

- В Московской области не будут закрывать рестораны и кафе, но заведения общепита при этом должны соблюдать все рекомендации по работе во время пандемии, а также следить за безопасностью сотрудников и клиентов, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- В Московской области во второй учебной четверти родители смогут по собственному желанию перевести детей на домашнее обучение, это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Подмосковье выделили отдельные бригады врачей для пациентов с признаками ОРВИ. Жителям Подмосковья с симптомами ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

- Жители Подмосковья по желанию смогут перевести ребенка на домашнее обучение.

- В Москве коронавирусом чаще всего заражаются в офисах. Это порядка 10% от всех жителей Москвы.

- Воробьев: Массовая вакцинация от Covid‑19 начнется в Подмосковье в январе. Данную услугу будут оказывать на всей территории Подмосковья.

- 90% москвичей соблюдают масочный режим. В столице достаточно жестко контролируются эти требования.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизирована. На предыдущих неделях рост заражения замедлился.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Дмитрий Песков рассказал, что российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку на текущий момент из-за сложной ситуации с коронавирусом:

Это и 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов — фактически критическая черта, это и повышенная потребность во врачах, повышенная потребность в лекарствах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 17 717 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 514 больных. В Москве - 4 906.

- У летучих мышей в России выявили коронавирусы. На сегодня пока неизвестно, какой у них именно тип вируса.

- Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 может завершиться через три недели, предположил главный инфекционист министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов.

- Еще 66 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6644 человека.